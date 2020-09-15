В Назрановском районе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Вел заседание заместитель главы администрации Назрановского района Бекхан Гагиев.

В ходе заседания был утверждён перечень гидротехнических сооружений (ГТС) Назрановского района, были обсуждены меры по обеспечению безопасности для предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с использованием бытового газа, рассмотрено состояние пожарной безопасности при эксплуатации цехов по производству кирпичей и пеноблоков, а также при эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС).