Безопасность

В Назрановском районе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

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В Доме культуры сельского поселения Барсуки состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Назрановского муниципального района.

Вел заседание заместитель главы администрации Назрановского района Бекхан Гагиев.

В ходе заседания был утверждён перечень гидротехнических сооружений (ГТС) Назрановского района, были обсуждены меры по обеспечению безопасности для предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с использованием бытового газа, рассмотрено состояние пожарной безопасности при эксплуатации цехов по производству кирпичей и пеноблоков, а также при эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС).

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