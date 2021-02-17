В Назрановском районе прошла проверка водных объектов на готовность к паводковому периоду 2021 года

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В Назрановском районе прошла проверка водных объектов на готовность к паводковому периоду 2021 года, который прогнозируется с началом весны.

Было обследовано состояние гидротехнических сооружений на реках Яндырка, Назранка, Камбилеевка и Сунжа. Осмотр состоялся у берегов, пролегающих в населенных пунктах Барсуки, Гамурзиево, Долаково, Кантышево и Яндаре.

Проверка прошла в рамках работы межведомственной группы, в состав которой входят представители регионального МЧС, Росприроднадзора, а также специалисты местной администрации. Представителем Минприроды Ингушетии в составе комиссии выступил начальник отдела водных ресурсов и ЗГТС Адам Албогачиев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минприроды региона, по итогам проверки составлены акты обследования и рекомендации на проведение тех или иных работ на паводково-опасных участках.

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