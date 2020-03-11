В Назрановском районе прошел фестиваль патриотической песни «В единстве с Россией»

Мероприятие прошло в районном Доме культуры и было проведено совместно с социальным отделом администрации Назрановского района и при содействии районного отдела образования.

В концертной программе фестиваля приняли участие вокалисты районного ДК и его филиалов.

Среди гостей присутствовали директор Республиканского дома народного творчества Ильяс Евлоев и художественный руководитель Эсет Абдурзакова, а также работники администрации Назрановского района и всех подведомственных организаций.

Напомним, подписание договора о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российского государства состоялось 17-19 марта 1770 года вблизи селения Ангушт на поляне с названием «Барта босе» («Склон согласия»). В этом процессе участвовали представители всех ингушских тейпов, что свидетельствует об осознанном, консолидированном решении народа.