Антитеррор

В Назрановском районе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мы против террора»

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В Назрановском районе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мы против террора», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Мероприятие состоялось в Доме культуры сельского поселения Сурхахи. В конкурсе были представлены работы учащихся кружков изобразительного искусства Назрановского районного ДК и его филиалов в сельских поселениях Плиево, Кантышево, Яндаре и Сурхахи.

Жюри возглавил директор Республиканского дома народного творчества Ильяс Евлоев. Члены жюри: художник Юсуп Цуров, начальник социального отдела Назрановского района Дауд Аушев, помощник главы администрации, секретарь АТК Алихан Хашагульгов.

«Мы рассмотрели очень содержательные работы детей в возрасте от 7 до 15 лет. Каждая картина отображает боль, трагедию, несчастье, которые приносит терроризм. Все дети справились с поставленной задачей, у них хорошая техника исполнения, глубокий смысл и восприятие заданной темы», — отметил Ильяс Евлоев.

В итоге дипломом первой степени и планшетом была награждена самая юная участница конкурса — семилетняя Хяди Султыгова из Яндаре. Диплом второй степени и мобильный телефон получила Тома Тунгуева. Третье место разделили Хава Измайлова и Ясмина Булгучева, им в подарок были вручены зарядные устройства.

Все остальные конкурсанты получили утешительные призы — художественные наборы «Чемодан творчества» и дипломы.

Мероприятие проходило с ограниченным количеством зрителей и посещений с связи с обострением эпидемиологической ситуации в республике.

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