В Назрановском районе поблагодарили врачей в рамках акции «Испеки пирог и скажи «спасибо»
Назрановский муниципальный район в числе первых в республике присоединился к всероссийской акции «Испеки пирог и скажи «спасибо».
Девиз акции — «Поддержать врачей словом и делом может каждый». Местные искусницы испекли торты и доставили их вместе с корзиной с фруктами и соками в Назрановскую районную больницу. Все для людей в белых халатах.
«Они у нас находятся на передовой. Мы хотим выразить врачам признательность за их самоотверженный труд, преданность профессии», — отметили представители администрации Назрановского района.