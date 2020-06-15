В Назрановском районе поблагодарили врачей в рамках акции «Испеки пирог и скажи «спасибо»

Девиз акции — «Поддержать врачей словом и делом может каждый». Местные искусницы испекли торты и доставили их вместе с корзиной с фруктами и соками в Назрановскую районную больницу. Все для людей в белых халатах.

«Они у нас находятся на передовой. Мы хотим выразить врачам признательность за их самоотверженный труд, преданность профессии», — отметили представители администрации Назрановского района.