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В Назрановском районе Ингушетии ведется мониторинг состояния памятных мест в преддверии 75-й годовщины Победы

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В рамках реализации плана мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ, социальным отделом администрации Назрановского муниципального района совместно с главами сельских поселений ведется мониторинг состояния памятных мест.

Памятные места — это памятники, обелиски, монументы, мемориальные комплексы, места захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Как заверили в администрации Назрановского района, в случае необходимости памятные места будут приведены в надлежащее состояние в соответствии с установленным сроком.

Комментарии 1

М 13 февраля, 2020 - 15:12
Наверное, теперь нужно ждать,отмемы выплат,материнского капитала,для жителей Ингушетии.

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