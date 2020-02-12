В Назрановском районе Ингушетии ведется мониторинг состояния памятных мест в преддверии 75-й годовщины Победы

Памятные места — это памятники, обелиски, монументы, мемориальные комплексы, места захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Как заверили в администрации Назрановского района, в случае необходимости памятные места будут приведены в надлежащее состояние в соответствии с установленным сроком.