В Назрановском районе Ингушетии в ходе боестолкновения ликвидирован боевик
Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации ликвидировали члена бандподполья в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района республики, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«При перестрелке с силовиками нейтрализован один бандит, по предварительным данным, их было двое, идет розыск второго боевика», — сказал собеседник издания.
По его данным, специальные мероприятия в селе Али-Юрт продолжаются. Несколько улиц в населенном пункте заблокированы.