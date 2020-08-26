В Назрановском районе Ингушетии в ходе боестолкновения ликвидирован боевик

«При перестрелке с силовиками нейтрализован один бандит, по предварительным данным, их было двое, идет розыск второго боевика», — сказал собеседник издания.

По его данным, специальные мероприятия в селе Али-Юрт продолжаются. Несколько улиц в населенном пункте заблокированы.