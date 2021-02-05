В Назрановском районе Ингушетии провели подворный обход в рамках надзорно-профилактической операции «Жилище»

Сотрудники отдела по делам ГО и ЧС администрации Назрановского муниципального района совместно с отделом надзорной деятельности МЧС по г. Назрани и Назрановскому району и газовой службой провели подворный обход в сельском поселении Барсуки.

Мероприятия проводятся в связи с реализацией мер по противопожарной защите жилого фонда и с участившимися случаями поджогов сухой растительности.