В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное ко Дню защитников Отечества и 75-летию Великой Победы
В Доме культуры сельского поселения Яндаре был проведен тематический час с учащимися на тему: «Большие герои маленькой страны», приуроченный ко Дню защитников Отечества и 75-летию Великой Победы.
По информации пресс-службы администрации Назрановского района, художественный руководитель ДК Мадина Евлоева прочитала лекцию детям о героях России, уроженцах Ингушетии.
Учащиеся школ подготовили доклады о своих родственниках, участниках ВОВ.