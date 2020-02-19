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В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное ко Дню защитников Отечества и 75-летию Великой Победы

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В Доме культуры сельского поселения Яндаре был проведен тематический час с учащимися на тему: «Большие герои маленькой страны», приуроченный ко Дню защитников Отечества и 75-летию Великой Победы.

По информации пресс-службы администрации Назрановского района, художественный руководитель ДК Мадина Евлоева прочитала лекцию детям о героях России, уроженцах Ингушетии.

Учащиеся школ подготовили доклады о своих родственниках, участниках ВОВ.

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