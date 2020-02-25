Рейд

В Назрановском районе Ингушетии прошли массовые проверки лесопилок

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Специалисты Минприроды Ингушетии провели рейдовые осмотры предприятия по заготовке и переработке древесины, расположенных в сельских поселениях Назрановского района республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«В сельском поселении Яндаре были проверены три лесопилки, две из которых не работают и закрыты. Третье предприятие имеет всю соответствующую документацию: заключен договор с энергетиками, предприятие поставлено на налоговый учет и имеется договор аренды лесного участка. В селе Сурхахи по информации местной администрации на территории села не функционирует ни одной лесопилки. Также прошли проверки в сельских поселениях Али-Юрте и Экажево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в ходе контрольных мероприятий в Сунженском районе, выявили свыше 20 подпольных предприятий, незаконно перерабатывавших древесину недалеко от лесного массива.

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