В Назрановском районе Ингушетии прошла встреча представителей Министерства сельского хозяйства региона и местных фермеров

По информации пресс-службы администрации Назрановского района, в мероприятия также приняли участие глава администрации с. п. Сурхахи Мустафа Медаров, депутат местного самоуправления Муса Барахоев, заместитель министра сельского хозяйства Халид Балаев.

Представители аграрного ведомства региона рассказали собравшимся о программах поддержки фермеров. Встреча прошла в формате живого общения. Фермеры проявили большую заинтересованность в вопросах выделения субсидий для развития и поддержки фермерских хозяйств.

Также фермеры поднимали самые наболевшие вопросы, такие как способы повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и качество продукции растениеводства.