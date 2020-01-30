В Назрановском районе Ингушетии прошла встреча представителей Министерства сельского хозяйства региона и местных фермеров

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В сельском поселении Сурхахи прошла встреча представителей Министерства сельского хозяйства Ингушетии и местных фермеров.

По информации пресс-службы администрации Назрановского района, в мероприятия также приняли участие глава администрации с. п. Сурхахи Мустафа Медаров, депутат местного самоуправления Муса Барахоев, заместитель министра сельского хозяйства Халид Балаев.

Представители аграрного ведомства региона рассказали собравшимся о программах поддержки фермеров. Встреча прошла в формате живого общения. Фермеры проявили большую заинтересованность в вопросах выделения субсидий для развития и поддержки фермерских хозяйств.

Также фермеры поднимали самые наболевшие вопросы, такие как способы повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и качество продукции растениеводства.

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