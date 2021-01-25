В Назрановском районе Ингушетии открылась новая школа на 540 мест

Образовательное учреждение на 540 мест возведено в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Его строительство было начато в 2015 году с предполагаемым завершением в 2018 году, однако ряд допущенных при проведении работ недостатков, а также отсутствие в проекте финансирования необходимого для приобретения оборудования, привело к почти двухлетнему простою объекта.

В прошлом году после визита руководителя региона на строительную площадку, реализация проекта была возобновлена. Ответственным лицам были установлены новые сроки для устранения выявленных дефектов и завершения оставшихся задач.

«Даже небольшие недостатки и недоделки в отделочных работах не должны позволять нам принять объект в эксплуатацию у подрядчика. Хочу подчеркнуть, что в корне множества ситуаций, с которыми мы впоследствии разбираемся, изначально лежит нарушение юридических норм. Это — риск, как для строителей, так и для власти. Поэтому впредь никаких договоренностей, только официально оформленные контракты», — прокомментировал ситуацию Глава республики.

Стоимость работ — 331 млн рублей, из них 314 млн рублей выделено из федерального бюджета. Дополнительно из республиканского бюджета обеспечено финансирование оснащения кабинетов. Застройщиком является подрядная организация ООО «Эрзи» во главе с генеральным директором Ахмедом Алиевым.

В данный момент объект полностью соответствует всем требованиям безопасности и после устранения всех дефектов может полноценно функционировать. Школа уже получила лицензию на ведение образовательной деятельности, учебный процесс здесь налажен, дети приступили к занятиям.

«Хоть и с некоторым опозданием, но я рад поздравить детей, родителей и учителей с вводом в строй новой школы. Надеюсь, что сейчас здесь созданы все условия, и учреждение с первых дней своего существования станет образцовым, а в его стенах вырастут достойные граждане республики», — сказал Калиматов, выступая перед учениками и коллективом школы, собравшимися на торжественной линейке.

Руководитель субъекта добавил, что с каждым годом власти республики наращивают темпы строительства новых современных школьных зданий. Так, в 2020 году появилось 7 школ на более чем 4 тысячи мест, что позволило снять перегруженность в 8 школах и перевести 3 школы на односменный режим обучения. До конца 2021 года планируется построить еще 18 школ в рамках различных госпрограмм.

«В республике немало хороших образовательных учреждений, дающих качественное образование, воспитывающих детей в духе любви к Отечеству, к семье, к стране, бережного отношения к природе. Например, школа номер 12 сельского поселения Инарки и гимназия номер 1 Карабулака вошли в число победителей Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года—2020». Инаркинцы, кроме того, стали победителями Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности. Это отличные результаты, но таких школ у нас должно быть больше», — добавил Глава Ингушетии.

В ходе визита Калиматов ознакомился с учебным процессом в новой школе. Осмотрел классы, столовую, спортивный зал.

С открытием школы номер 4 значительно разгрузились другие образовательные организации населенного пункта. В основном сюда перешли учащиеся из второй школы Кантышево, а также ученики двух других учреждений, территориально закрепленные за новой школой.

Сейчас в СОШ обучаются около 400 учеников и трудятся 44 педагогических работника, из которых один педагог имеет ученую степень «кандидат филологических наук», 5 учителей с высшей категорией, 7 учителей имеют первую категорию.

Позже в этот же день Глава региона осмотрел строящееся здание новой школы на 550 мест в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Объект возводится в рамках нацпроекта «Образование». Строительство нового здания школы было начато в августе 2019 года, в настоящее время работы выполнены на 75%. Объект является отстающим и переходящим на текущий год. Срыв сроков произошел по причине эпидемиологической ситуации. Строительство двухэтажного здания площадью 1,9 тыс. квадратных метров планируется завершить до 1 июня текущего года.