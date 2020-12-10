В Назрановском районе Ингушетии обновили главный дом культуры

«Особое внимание при реконструкции уделялось созданию необходимых условий для творчества детей и молодежи, проведения культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий, обучения юных сельчан народным ремеслам, а также актового зала на 200 мест», — сказал собеседник издания.

Как отметили в ведомстве, в скором времени в аудиториях главного досугового учреждения в районе начнут работу кружки по вокалу, рисованию, актерскому мастерству.

Рабочие сейчас облагораживают примыкающую к зданию территорию, укладывают тротуарную плитку и готовят основание для асфальтирования мест парковки.

Кроме этого, в рамках официального открытия объекта в честь празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией учреждению планируется передать комплект музыкальных инструментов.

По данным Минкультуры республики, в этом году благодаря реализации нацпроекта «Культура» в регионе завершена реконструкция трех домов культуры, открыты модельные библиотеки, отвечающие всем федеральным стандартам, в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района и в городе Назрани, приобретены инструменты и оборудование для детской школы искусств в Карабулаке.

Завершено мероприятие по переподготовке и повышению квалификации 68 работников сферы культуры на базе центров непрерывного образования.

Согласно целям проекта до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, а также создание виртуальных концертных залов.