В Назрановском районе Ингушетии обновили главный дом культуры
В сельском поселении Экажево Назрановского района в рамках нацпроекта «Культура» реконструировали крупнейший в муниципальном образовании ДК, сообщили газете «Ингушетия» в министерстве культуры республики.
«Особое внимание при реконструкции уделялось созданию необходимых условий для творчества детей и молодежи, проведения культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий, обучения юных сельчан народным ремеслам, а также актового зала на 200 мест», — сказал собеседник издания.
Как отметили в ведомстве, в скором времени в аудиториях главного досугового учреждения в районе начнут работу кружки по вокалу, рисованию, актерскому мастерству.
Рабочие сейчас облагораживают примыкающую к зданию территорию, укладывают тротуарную плитку и готовят основание для асфальтирования мест парковки.
Кроме этого, в рамках официального открытия объекта в честь празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией учреждению планируется передать комплект музыкальных инструментов.
По данным Минкультуры республики, в этом году благодаря реализации нацпроекта «Культура» в регионе завершена реконструкция трех домов культуры, открыты модельные библиотеки, отвечающие всем федеральным стандартам, в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района и в городе Назрани, приобретены инструменты и оборудование для детской школы искусств в Карабулаке.
Завершено мероприятие по переподготовке и повышению квалификации 68 работников сферы культуры на базе центров непрерывного образования.
Согласно целям проекта до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, а также создание виртуальных концертных залов.