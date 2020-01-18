В Назрановском районе Ингушетии обнаружили труп пенсионера

«Погибший — 69-летний пенсионер. Пока непонятно было ли это убийство или мужчина скончался естественной смертью. В данный момент, в обстоятельствах гибели пенсионера разбираются сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник газеты.

По его словам, экспертам предстоит определить причину смерти пожилого мужчины и выяснить, нет ли в ней криминального следа.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.