В Назрановском районе Ингушетии начата проверка всех индивидуальных предпринимателей

Акцент будет делаться на предмет наличия у собственников правоустанавливающих, разрешительных и иных документов.

Период проверки продлится до 31 декабря текущего года. В связи с этим администрация Назрановского района попросила всех собственников, не имеющих соответствующих документов, привести документацию в соответствие с действующим законодательством.