Безопасность

В Назрановском районе Ингушетии будут штрафовать свадебных стрелков и нарушителей ПДД

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Штрафы за стрельбу и нарушение ПДД на свадьбах введут в Назрановском районе Ингушетии, такое решение приняли старейшины и имамы населенных пунктов.

Нарушителю придётся платить штраф 50 тысяч рублей в пользу бедных прихожан мечетей, на выплату дадут 10 дней. Если штраф не будет оплачен, нарушителя и его семью могут отлучить от тейпа и села. Если же из-за нарушения погибнет человек, никто из духовенства не будет помогать ему урегулировать конфликт, даже однофамильцы. Заниматься нарушителем будет полиция.

Также старейшины и алимы договорились, что свадебный кортеж отныне должен состоять всего из четырёх автомобилей. В первом будут ехать мулла и старейшины, во втором — невеста и её сопровождающие, в третьей — молодёжь, а в четвёртом — старшие родственники хозяина торжества, которые будут следить за дисциплиной во время езды.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрановского района, такие жёсткие дисциплинарные меры решили ввести после серии ДТП со свадебными кортежами по всей республике. В одном из них погибли три человека из-за участника кортежа, выехавшего на встречную полосу.

Ранее имамы всей республики пообещали прийти к общему решению, как искоренить ДТП и стрельбу на свадьбах. Сейчас они собирают предложения из муниципалитетов.

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