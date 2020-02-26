В Назрановском районе готовятся отметить День Конституции Республики Ингушетия

Так, 27 февраля текущего года в сельском поселении Экажево в 11:00 состоится круглый стол с участием депутатского корпуса «Конституция — главный закон нашего общества». Также для жителей и гостей района будет проведён праздничный концерт.

Также праздничные концерты пройдут в домах культуры сельских поселений Плиево, Яндаре, Сурхахи, Кантышево, Долаково.

Кроме того, центральной библиотечной системой Назрановского района организована книжно- иллюстративная выставка «Конституция — главный закон нашего общества». Повсеместно проводятся конкурсы детских рисунков, выставки детских работ, а также тематические беседы с учащимися школ района, мастер-классы по изготовлению государственной символики Ингушетии, познавательные и правовые часы для подрастающего поколения.