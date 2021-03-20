В Назрановском интернате Ингушетии в текущем году обновят материально-техническую базу

Год назад по поручению руководителя субъекта в здании привели в порядок пищеблок и систему отопления: здесь сделан капитальный ремонт кровли столовой площадью 800 кв. м, установлены газовый корректор и резервный котел в учебном корпусе. Также построен новый забор. Проведение реконструкции оказалось возможным благодаря экономии средств бюджета школы и дополнительных 3 млн рублей, направленных из Национального фонда развития Ингушетии.

В этом году ремонтные работы в учебном заведении будут продолжены. Планируется завершить строительство площадки для воркаута размером 24×13 м, пожарного водоема, дренажной системы и гидроизоляции фундамента спального корпуса, капитальный ремонт спортивного зала и замена кровли учебного корпуса.

В то же время, как выяснил Глава региона в ходе осмотра зданий и прилегающей территории, сохраняется ряд требующихся решения задач, относящихся к укреплению материально-технического обеспечения школы. Так, в жилом корпусе, построенном в 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы», несовершенна работа вентиляционной системы, часть инвентаря учреждения пришла в непригодное состояние.

Калиматов поручил соответствующим органам проверить проектно-сметную документацию с целью установления причины — нарушение строительных норм или требований к эксплуатации.

«В этой школе пребывают дети, нуждающиеся в большой любви, особенном внимании и заботе. Им здесь должно быть сегодня комфортно настолько, чтобы и в будущем они вспоминали с теплотой о времени, проведенном в интернате. Доверие детей нельзя предавать. Даже если многое уже сделано, надо стремиться сделать ещё больше. По итогам выезда будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Минстроя республики, муниципалитета, надзорных органов, попечительского совета, которая в течение 10 дней подготовит анализ недостатков и нужд учреждения», — сказал руководитель субъекта.

По его словам, на основании этого исследования в ближайшее время будет принято решение об изыскании средства для удовлетворения текущих потребностей, проработан вопрос увеличения финансирования образовательной организации. Ремонтные работы начнутся летом, чтобы не мешать учебному процессу.

Образовательное учреждение построено в 1961 году. В настоящее время на его территории функционируют столовая, читальный и актовый залы, комнаты для отдыха, кабинеты психолога и социального педагога, прачечная, отдельные спальные корпуса для девочек и мальчиков, стоматологический кабинет, медицинский пункт, спортзал и мини-футбольное поле.

В 13 классах интерната обучаются 323 ученика, из них 200 с круглосуточным пребыванием. Это ребята, нуждающиеся в социальной поддержке: из малообеспеченных, многодетных или неблагополучных семей, дети погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел, инвалидов первой группы, беженцев и вынужденных переселенцев.