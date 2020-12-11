Футбол

В Назрановском аграрном техникуме прошёл турнир по мини-футболу, приуроченный к 250-летию единения Ингушетии с Россией

0

В Назрановском аграрном техникуме сегодня состоялся финальный турнир по мини-футболу среди студентов учебного заведения, приуроченный к 250-летию единения Ингушетии с Россией.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в турнире приняли участие 22 команды. Победителем состязаний стала команда техникума группы 431, второе место заняла команда группы 312, а призерами третьей ступени стали студенты 412 группы.

Организаторами соревнований выступило Министерство спорта Республики Ингушетия по инициативе и при содействии руководства Назрановского аграрного техникума в лице исполняющего обязанности директора Долакова Магомеда.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка подарил мальчику из Ингушетии электромобиль, исполнив его новогоднее желание
Ингушских школьников приглашают к участию во Всероссийском тесте на знание Конституции России
Ингушская пианистка Роза Мамилова выступит в онлайн-концерте юных дарований СКФО
В Ингушском госуниверситете прошла научно-практическая студенческая конференция «Молодые исследователи — в поиске»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка ко Дню Конституции Российской Федерации
В Ингушетии систематически занимаются спортом около 96 тыс. человек
Ингушетия в числе регионов, успешно проведших мероприятия Года памяти и славы
Глава Минприроды Ингушетии принял участие в совещании Бассейнового совета
Фонд музея изобразительных искусств Ингушетии пополнился портретом ветерана ВОВ Магомета Иниевича Картоева
В Назрани продолжается работа по озеленению города
Хореографическая студия танца «Selasat» продвигает ингушскую культуру в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 