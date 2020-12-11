В Назрановском аграрном техникуме прошёл турнир по мини-футболу, приуроченный к 250-летию единения Ингушетии с Россией

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в турнире приняли участие 22 команды. Победителем состязаний стала команда техникума группы 431, второе место заняла команда группы 312, а призерами третьей ступени стали студенты 412 группы.

Организаторами соревнований выступило Министерство спорта Республики Ингушетия по инициативе и при содействии руководства Назрановского аграрного техникума в лице исполняющего обязанности директора Долакова Магомеда.