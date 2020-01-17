Борьба

В Назрани завершилось первенство республики по вольной борьбе

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16 января в спортивной школе вольной борьбы города Назрань проходило первенство республики по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Лучшие спортсмены оспаривали чемпионство в 11 весовых категориях.

Организаторами соревнований выступило региональное Министерство спорта и Федерация спортивной борьбы Ингушетии при поддержке спортивного клуба «Кушт».

По итогам первенства сформировалась сборная команда республики для участия в первенстве Северо-Кавказского федерального округа.

По информации Минспорта Ингушетии, золотыми медалистами стали Муцольгов Идрис (42 кг), Льянов Абдурахман (45 кг), Баркинхоев Ибрагим (48 кг), Чахкиев Ризван (55 кг), Аушев Магомед (60 кг), Цакоев Али (65 кг), Шакриев Али (71 кг), Газдиев Рамазан (80 кг), Нальгиев Макшарип (51 кг), Коригов Магомед (92 кг), Мамилов Ахмед (110 кг).

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней, а также поощрены ценными подарками от организаторов турнира.

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