В Назрани завершилось первенство Ингушетии по боксу среди юношей 13-14 лет

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, по итогам соревнований первые места в своих весовых категориях завоевали Микаил Харсиев, Аслан Алероев, Абдул-Малик Базиев, Магомед Костоев, Илез Колоев, Акромат Гулиев, Аслан Эсмурзиев, Тамерлан Пугоев, Иса Беков, Хамид Цуроев, Абдул-Муслим Колоев, Ахмед Ужахов, Алисхан Аушев, Абдула Тангиев, Рамзан Гетагажев, Мовсар Костоев, Абдула Аушев.

Серебряные медали соревнований у Азамата Костоева, Шамиля Балаева, Османа Оздоева, Курейша Котикова, Джабраила Муртузова, Хусейна Оздоева, Апти Байсахарова, Абдурахмана Хаматханова, Магомеда Манкиева, Рашида Оздоева, Юсупа Часыгова, Магомеда Эдиева, Хасана Эльмурзиева, Мехти Хашиева, Ислама Кодзоева, Ислама Нальгиева, Сайфулы Тангиева.

На третьей ступени почетного пьедестала — Абдул-Малик Тумгоев, Магомед Хамчиев, Джамалейл Мейриев, Бекхан Учиев, Адам Мальсагов, Ислам Фаргиев, Ахмед Аушев, Ахмед Акиев, Ислам Богатырёв, Абдул-Малик Боков, Рамзан Бараев, Рамзан Чапанов, Ахмед Костоев, Али Евлоев, Арби Гулоев, Амирхан Евлоев, Абдула Колоев, Юнус Арсаев, Абдул-Малик Колоев, Хасбулат Божев, Ибрагим Цечоев, Имран Дзауров, Абдула Балаев, Амир Арчаков, Ибрагим Саутиев.

Федерация бокса Ингушетии выразила благодарность за внимание министру спорта Али Дошхоклоеву и вице-президенту Федерации бокса республики Хусейну Бузуртанову за поддержку в организации регионального первенства по боксу среди юношей 13-14 лет.