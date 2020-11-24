В Назрани завершены работы на территории одного из родников в рамках национального проекта
В Назрани завершены работы на территории родника в Гамурзиевском административном округе.
Все основные работы выполнены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
«Осталось несколько завершающих штрихов и можно презентовать нашу площадку жителям города. Здесь мы, как и всегда, не изменяем себе и при создании малой архитектурной формы использовали эскизы по дизайн-коду г. Назрани», — сообщил мэр города Урусхан Евлоев.