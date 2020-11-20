В Назрани завершена реконструкция сквера на территории Дворца культуры
В Назрани завершена реконструкция сквера на территории Дворца культуры в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Это одна из пяти благоустроенных территорий в текущем году. В рамках действующего дизайн-кода Назрани была проведена укладка брусчатки, установка скамеек и урн, а также произведено обустройство освещения.
«Теперь двор Дворца культуры станет местом досуга для нашей молодежи. Кроме того, была немного обновлена городская сцена. Однако в будущем мы планируем провести более масштабную реконструкцию сцены», — поделился мэр Назрани Урусхан Евлоев.