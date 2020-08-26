В Назрани взорвалась легковая автомашина

«Инцидент произошел в среду в Назрани по ул. Насыр-Кортская, рядом с домовладением номер 35, где по неизвестной причине взорвалась автомашина. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле», — отметил собеседник издания.

По его данным, на текущий момент информации о погибших и пострадавших нет. Обстоятельства ЧП уточняют компетентные органы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных структур и представители экстренных служб.

Как уточнил другой информированный источник, отечественное авто могли подорвать неизвестные.

«По предварительным данным, под днищем автомобиля, под пассажирским сиденьем сработало взрывное устройство. В момент взрыва в салоне автомашины «Лада Гранта» никто не находился. Пострадавших нет», сказал источник.

Он отметил, что машина принадлежит местному жителю.

Причины инцидента выясняются.