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В Назрани взорвалась легковая автомашина

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В автомашине в Назрани произошел взрыв, причины ЧП уточняются, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Инцидент произошел в среду в Назрани по ул. Насыр-Кортская, рядом с домовладением номер 35,  где по неизвестной причине взорвалась автомашина. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле», — отметил собеседник издания.

По его данным, на текущий момент информации о погибших и пострадавших нет. Обстоятельства ЧП уточняют компетентные органы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных структур и представители экстренных служб.

Как уточнил другой информированный источник, отечественное авто могли подорвать неизвестные.

«По предварительным данным, под днищем автомобиля, под пассажирским сиденьем сработало взрывное устройство. В момент взрыва в салоне автомашины «Лада Гранта» никто не находился. Пострадавших нет», сказал источник.

Он отметил, что машина принадлежит местному жителю.

Причины инцидента выясняются.

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