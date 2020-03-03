В Назрани восстановят тротуары для пешеходов и благоустроят городской сквер
Мэр Назрани Урусхан Евлоев провёл очередной обход некоторых улиц города. По его итогам градоначальник поручил главе Центрального административного округа провести ряд работ.
В частности, глава администрации поручил на проспекте Базоркина восстановить тротуары для пешеходов, благоустроить сквер — подготовить почву и произвести укладку газонной травы, уложить асфальт по дороге в сторону налоговой службы, озеленить прилегающую территорию,
провести косметические работы по благоустройству территории дороги, ведущей к мосту.
Также мэр поручил в районе Пенсионного фонда установить бордюры, привести в надлежащее состояние мост и одну из дорог сделать пешеходной, в парке имени К. Мальсагова заменить гранитные плиты и произвести покраску скамеек.