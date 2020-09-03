МВД

В Назрани в салоне внедорожника обнаружено два трупа

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В Назрани накануне ночью в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser обнаружено два трупа местных жителей без внешних признаков насильственной смерти, сообщил газете «Ингушетия» источник в региональном МВД.

«В дежурную часть 2 сентября, ближе к полуночи, поступил звонок от местного жителя, что обнаружен автомобиль с двумя мужчинами без признаков жизни. По прибытии на место выяснилось, что это местные жители — 50-летний житель Назрани и 55-летний житель сельского поселения Барсуки Назрановского района», — сказал собеседник.

По его словам, причину смерти установит экспертиза.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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