В Назрани в салоне внедорожника обнаружено два трупа
В Назрани накануне ночью в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser обнаружено два трупа местных жителей без внешних признаков насильственной смерти, сообщил газете «Ингушетия» источник в региональном МВД.
«В дежурную часть 2 сентября, ближе к полуночи, поступил звонок от местного жителя, что обнаружен автомобиль с двумя мужчинами без признаков жизни. По прибытии на место выяснилось, что это местные жители — 50-летний житель Назрани и 55-летний житель сельского поселения Барсуки Назрановского района», — сказал собеседник.
По его словам, причину смерти установит экспертиза.
Обстоятельства произошедшего выясняются.