В Назрани в преддверии учебного года спрос на смартфоны вырос в полтора раза

В течение последнего летнего месяца продажи смартфонов в Назрани выросли в полтора раза по сравнению с июлем этого года. Основной причиной, по мнению аналитиков МТС, стала подготовка детей и родителей к новому учебному году.

Приобретая смартфоны, покупатели отдавали предпочтение гаджетам с большим экраном и камерой, способной на качественные фотоснимки. И обязательно — поддерживающим современный стандарт связи — 4G/LTE: сегодня в республике до 90% всех обладателей смартфонов ежедневно используют его для выхода в интернет.

Средняя стоимость умных телефонов в Ингушетии составила 10 000 рублей — это почти вдвое ниже среднего чека на смартфон по России. Самыми продаваемыми моделями смартфонов августа-2020 в республике оказались:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A01

Honor 9S

Samsung Galaxy A21s

В целом популярностью в Ингушетии умные телефоны обязаны не только своим возможностям, но и увеличивающимся скоростям мобильного интернета в республике. С начала года МТС «прокачала» сеть высокоскоростного интернета LTE в Ингушетии, благодаря чему абонентам стало еще комфортнее пользоваться сетью.

*[1] на основе технологии BigData и обезличенных данных