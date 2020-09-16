В Назрани в преддверии учебного года спрос на смартфоны вырос в полтора раза
В первые недели нового учебного года МТС проанализировала* покупательские предпочтения своих абонентов в столице Ингушетии и узнала, какие цифровые устройства ее жители приобрели к новому школьному сезону.
В течение последнего летнего месяца продажи смартфонов в Назрани выросли в полтора раза по сравнению с июлем этого года. Основной причиной, по мнению аналитиков МТС, стала подготовка детей и родителей к новому учебному году.
Приобретая смартфоны, покупатели отдавали предпочтение гаджетам с большим экраном и камерой, способной на качественные фотоснимки. И обязательно — поддерживающим современный стандарт связи — 4G/LTE: сегодня в республике до 90% всех обладателей смартфонов ежедневно используют его для выхода в интернет.
Средняя стоимость умных телефонов в Ингушетии составила 10 000 рублей — это почти вдвое ниже среднего чека на смартфон по России. Самыми продаваемыми моделями смартфонов августа-2020 в республике оказались:
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A01
Honor 9S
Samsung Galaxy A21s
В целом популярностью в Ингушетии умные телефоны обязаны не только своим возможностям, но и увеличивающимся скоростям мобильного интернета в республике. С начала года МТС «прокачала» сеть высокоскоростного интернета LTE в Ингушетии, благодаря чему абонентам стало еще комфортнее пользоваться сетью.
*[1] на основе технологии BigData и обезличенных данных