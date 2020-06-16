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В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими

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Четыре человека погибли, трое получили травмы во время конфликта с перестрелкой в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

«В Назрани 16 июня на основе имущественного спора между родственниками произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, к месту происшествия незамедлительно прибыли руководство и группа сотрудников МВД.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. В городе усилены меры безопасности и охраны порядка.

Как сообщал ранее СКР, 16 июня примерно в 13 часов на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между группой местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» ч.2 ст.105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

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