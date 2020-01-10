В Назрани стартовал второй этап первенства ЮФО-СКФО по хоккею

По информации пресс-службы Минспорта региона, за победу в соревнованиях борются четыре команды — из Ставрополя, Волгограда, Донецка и Ингушетии. Республику на первенстве представляет команда «Эрзи».

На официальном открытии турнира присутствовал председатель правительства Ингушетии Константин Суриков, врио министра спорта Али Дошхоклоев, представитель Федерации хоккея России Василий Фадеев и руководитель Федерации хоккея республики Иса Цечоев.

В рамках первого соревновательного дня прошло две игры, по итогам которых команда «Динамо» из Волгограда обыграла ставропольский «Тайфун» со счетом 5:4, и команда из Донецка обыграла хозяев турнира «Эрзи» со счетом 13:1.

Сегодня, 10 января, в 11:00 пройдет встреча команд «Донецк-2006» и «Тайфун», в 13:00 на льду сойдутся команды «Эрзи» и «Динамо».