Хоккей

В Назрани стартовал второй этап первенства ЮФО-СКФО по хоккею

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На ледовой арене «Эрзи» в Назрани стартовало первенство ЮФО-СКФО по хоккею с шайбой среди юношей до 13 лет.

По информации пресс-службы Минспорта региона, за победу в соревнованиях борются четыре команды — из Ставрополя, Волгограда, Донецка и Ингушетии. Республику на первенстве представляет команда «Эрзи».

На официальном открытии турнира присутствовал председатель правительства Ингушетии Константин Суриков, врио министра спорта Али Дошхоклоев, представитель Федерации хоккея России Василий Фадеев и руководитель Федерации хоккея республики Иса Цечоев.

В рамках первого соревновательного дня прошло две игры, по итогам которых команда «Динамо» из Волгограда обыграла ставропольский «Тайфун» со счетом 5:4, и команда из Донецка обыграла хозяев турнира «Эрзи» со счетом 13:1.

Сегодня, 10 января, в 11:00 пройдет встреча команд «Донецк-2006» и «Тайфун», в 13:00 на льду сойдутся команды «Эрзи» и «Динамо».

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