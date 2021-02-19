Муниципалитет

В Назрани стартовал пилотный проект по реализации дизайн-кода

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Мэрия Назрани и администрация Центрального округа города начали работу по внедрению дизайн-кода на подведомственных территориях.

«В пятницу, 19 января, сотрудники муниципалитетов начали работу по пилотной улице. Предпринимателям, арендаторам и собственникам были разъяснены требования к рекламным вывескам и баннерам и вручены уведомления о необходимости демонтажа незаконно установленных вывесок», — сообщили в мэрии Назрани газете «Ингушетия».

Дизайн-код определяет порядок и правила к размещению и установке, а также эксплуатации информационных и рекламных конструкций, требования к содержанию информации, распространяемой посредством информационных и рекламных конструкций.

«Требования дизайн-кода являются обязательными для всех юридических, физических и должностных лиц, действующих на территории муниципального образования со дня его утверждения», — подчеркнули в городской администрации.

Напомним, что решение горсовета депутатов Назрани об утверждении дизайн-кода вступило в силу 12 ноября 2020 года под № 14/54-4.

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