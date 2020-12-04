В Назрани состоялся Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

Провела урок для учащихся 5-8 классов экскурсовод Мемориального комплекса жертвам репрессий Фатима Тимурзиева, сообщила пресс-служба музея. Дети с интересом слушали лекцию, читали стихотворения, посвященные Неизвестному солдату.

Далее сотрудники музея провели интеллектуальную игру на знание истории Великой Отечественной войны. Школьники с легкостью справлялись с заданиями, опережая друг друга в правильных ответах. Самые активные участники были поощрены памятными подарками и грамотами.

«Такие уроки мужества и патриотизма имеют огромное значение для подрастающего поколения», — отметила Фатима Тимурзиева.