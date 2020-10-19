Регби

В Назрани состоялся турнир по тач-регби

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На стадионе «Динамо» в Назрани прошел турнир по тач-регби, организованный Федерацией регби Ингушетии.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, участие в турнире приняли шесть команд. По итогам соревнований первое место досталось команде Горского кадетского корпуса, второе место у команды из Центра олимпийской подготовки по вольной борьбе города Назрань и третье место заняла еще одна команда, представляющая Горский кадетский корпус.

Турнир посетил заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мошхоев. Призеры турнира получили медали, грамоты и кубки.

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