Это третье издание книги, автором-составителем которого является доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. В книгу вошли материалы известных ученых Дошлуко Мальcaгова, Ибрагима Дахкильгова, Тимурлана Муталиева, Макшарипа Мужухоева, современных исследователей, живущих в стране и за рубежом. Книга содержит большой материал по истории и культуре ингушского народа. В книгу также вошли работы ученых центральной России.

Рецензентами книги являются доктора исторических наук М. Цороева (Париж), С. Акиева (Нальчик), профессор Э. Мужухоева (Магас).

Издана книга в хорошем качестве в Ростове-на-Дону в издательстве «Южный российский дом».

Мероприятие было приурочено к 251-й годовщине со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Среди гостей были представители администрации, НИИ имени Чаха Ахриева, Союза писателей Ингушетии.