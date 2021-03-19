Презентация

В Назрани состоялась презентация третьего издания книги «Россия — Ингушетия. Вместе сквозь века»

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В Центральной библиотеке Назрани состоялась презентация книги «Россия — Ингушетия. Вместе сквозь века», подготовленной в рамках празднования добровольного вхождения в состав России, сообщила пресс-служба учреждения.

Это третье издание книги, автором-составителем которого является доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. В книгу вошли материалы известных ученых Дошлуко Мальcaгова, Ибрагима Дахкильгова, Тимурлана Муталиева, Макшарипа Мужухоева, современных исследователей, живущих в стране и за рубежом. Книга содержит большой материал по истории и культуре ингушского народа. В книгу также вошли работы ученых центральной России.

Рецензентами книги являются доктора исторических наук М. Цороева (Париж), С. Акиева (Нальчик), профессор Э. Мужухоева (Магас).

Издана книга в хорошем качестве в Ростове-на-Дону в издательстве «Южный российский дом».

Мероприятие было приурочено к 251-й годовщине со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Среди гостей были представители администрации, НИИ имени Чаха Ахриева, Союза писателей Ингушетии.

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