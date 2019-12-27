В Назрани состоится показ короткометражного художественного фильма «Сайти — сын Зоули»

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28 и 29 декабря зрители смогут посмотреть художественный фильм ингушского режиссера Амура Амерханова «Сайти — сын Зоули», сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Показ состоится в Назрани, в кинотеатре «Дружба». Начало — в 14:00.

Напомним, первый ингушский короткометражный фильм о Кавказе конца XIX века режиссера Амура Амерханова получил четыре приза на 39-м Международном студенческом фестивале ВГИК.

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