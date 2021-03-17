В Назрани состоится открытый турнир по дзюдо на Кубок Главы Ингушетии
Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани 20 марта состоится открытый турнир по дзюдо среди юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения на Кубок Главы Ингушетии.
«На трех татами в 16-ти весовых категориях лидерство оспорят более 300 дзюдоистов из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Для победителей и призеров организаторы подготовили медали, грамоты, кубки, денежные вознаграждения и памятные подарки.
По рекомендации регионального Роспортебнадзора, в связи с пандемией коронавируса, турнир пройдет без зрителей.