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В Назрани состоится открытый турнир по дзюдо на Кубок Главы Ингушетии

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани 20 марта состоится открытый турнир по дзюдо среди юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения на Кубок Главы Ингушетии.

«На трех татами в 16-ти весовых категориях лидерство оспорят более 300 дзюдоистов из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Для победителей и призеров организаторы подготовили медали, грамоты, кубки, денежные вознаграждения и памятные подарки.

По рекомендации регионального Роспортебнадзора, в связи с пандемией коронавируса, турнир пройдет без зрителей.

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