Концерт

В Назрани состоится концерт, посвященный Международному женскому дню

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7 марта в Назрани, в муниципальном Дворце культуры, состоится праздничный концерт мастеров искусств, посвященный Международному женскому дню, сообщает пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Перед зрителями выступят Хава Евлоева, Роза Ахциева, Люба Барахоева, вокальное трио «Шовда», мужской квартет «Лоаман оаз», Рамзан Хаджаев, Суммая, Индира Хачубарова, Роза Мальсагова, Лема Нальгиева, Бэла Базоркина, Зара Базоркина, Руслан Зангиев, хореографические ансамбли «Лийг», «Ингушетия» и другие.

Начало концерта — в 15:00. Вход свободный.

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