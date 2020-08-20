В Назрани пройдет викторина для детей, посвященная Дню флага России
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани 21 августа состоится викторина для дошкольников и младших школьников, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается ежегодно 22 августа.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения, мероприятие начнется в 11:00.
Также в этот день в мемориальном комплексе пройдет выставка «Три символа на фоне истории России», куда приглашаются все желающие.