В Назрани пройдет Республиканский турнир по смешанным единоборствам

Поединки пройдут среди бойцов 2009-2010, 2007-2008, 2005-2008, 2005-2006, 2003-2004, 2000-2003 годов рождения. Мероприятие проводится с целью отбора спортсменов региона для подготовки к Первенству России. Победители соревнований награждаются медалями и дипломом первой степени.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, призеров соревнований наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.

Взвешивание участников пройдет 7 марта с 14:00 до 16:00, по адресу: г. Назрань, ул. Осканова, 11, клуб «Ингфайтер».

Место проведения турнира: г. Назрань, ул. Хаутиева, ЦОП (школа вольной борьбы). Начало турнира: 10.30 ч.