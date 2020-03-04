Единоборства

В Назрани пройдет Республиканский турнир по смешанным единоборствам

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8 марта в Назрани пройдёт Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам. Организаторами мероприятия являются Министерство по физической культуре и спорту Ингушетии совместно с федерацией смешанных единоборств региона.

Поединки пройдут среди бойцов 2009-2010, 2007-2008, 2005-2008, 2005-2006, 2003-2004, 2000-2003 годов рождения. Мероприятие проводится с целью отбора спортсменов региона для подготовки к Первенству России. Победители соревнований награждаются медалями и дипломом первой степени.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, призеров соревнований наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.

Взвешивание участников пройдет 7 марта с 14:00 до 16:00, по адресу: г. Назрань, ул. Осканова, 11, клуб «Ингфайтер».

Место проведения турнира: г. Назрань, ул. Хаутиева, ЦОП (школа вольной борьбы). Начало турнира: 10.30 ч.

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