В Назрани пройдет открытый турнир СКФО по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, участие в спортивном празднике примут гости из республик Северного Кавказа.

Место и время проведения: г. Назрань, ул. Шахмырза, 1а, духовно-реабилитационный центр «Аррахим». Телефон для справок — 8-928-10-77-379. Начало в 10:00.