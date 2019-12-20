Теннис

В Назрани пройдет открытый турнир СКФО по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих

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В субботу, 21 декабря, в духовно-реабилитационном центре «Аррахим» пройдёт открытый турнир Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису (шоудаун) «Спорт без преград» среди незрячих и слабовидящих.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, участие в спортивном празднике примут гости из республик Северного Кавказа.

Место и время проведения: г. Назрань, ул. Шахмырза, 1а, духовно-реабилитационный центр «Аррахим». Телефон для справок — 8-928-10-77-379. Начало в 10:00.

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