В Назрани пройдет открытый турнир СКФО по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих
В субботу, 21 декабря, в духовно-реабилитационном центре «Аррахим» пройдёт открытый турнир Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису (шоудаун) «Спорт без преград» среди незрячих и слабовидящих.
По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, участие в спортивном празднике примут гости из республик Северного Кавказа.
Место и время проведения: г. Назрань, ул. Шахмырза, 1а, духовно-реабилитационный центр «Аррахим». Телефон для справок — 8-928-10-77-379. Начало в 10:00.