В Назрани провели учение по локализации и ликвидации очага новой коронавирусной инфекции

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Управлением Роспотребнадзора по Ингушетии на территории автовокзала, расположенного в Назрани, было проведено учение по локализации и ликвидации очага новой коронавирусной инфекции в случае ее выявления на территории республики.

Целью учения являлась проверка реальности регионального плана по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В подготовке и проведении учения принимали активное участие заместитель председателя КЧС и ОПБ г. Назрань Темурзиев М. М. и отдел ГО и ЧС администрации г. Назрань.

По информации пресс-службы мэрии города, во время проведения учения были отработаны практические мероприятия по локализации и ликвидации очага новой коронавирусной инфекции.

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