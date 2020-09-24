В Назрани провели масштабную проверку автономных газовых систем в многоквартирных домах
По поручению Главы Ингушетии «Газпром межрегионгаз Назрань» с привлечением ГУ МЧС России и представителей городской администрации провели проверку технического соответствия условий эксплуатации газовых систем автономного отопления в многоквартирных домах Назрани.
Самое частое нарушение — установка вытяжных систем с помощью гофрированных соединений. Как отметили проверяющие, почти у каждого окна, а порой и в самих окнах многоквартирных домов можно увидеть торчащие трубы. Все они выведены с нарушениями. Кроме того, трубы должны быть из нержавеющей стали.
В ванных помещениях нельзя ставить котлы. А жители домов должны своевременно заключить договора с газовой службой по обслуживанию внутридомового газового оборудования.