В Назрани провели масштабную проверку автономных газовых систем в многоквартирных домах

Самое частое нарушение — установка вытяжных систем с помощью гофрированных соединений. Как отметили проверяющие, почти у каждого окна, а порой и в самих окнах многоквартирных домов можно увидеть торчащие трубы. Все они выведены с нарушениями. Кроме того, трубы должны быть из нержавеющей стали.

В ванных помещениях нельзя ставить котлы. А жители домов должны своевременно заключить договора с газовой службой по обслуживанию внутридомового газового оборудования.