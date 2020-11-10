Коронавирус

В Назрани провели масштабную дезинфекцию города

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Власти Назрани провели масштабную дезинфекцию города. С 7 утра специализированная техника обработала все места массового скопления людей дезинфицирующими средствами.

«В борьбе с коронавирусной инфекцией самое главное — это соблюдение и следование всем правилам профилактики распространения вируса», — заявил мэр Урусхан Евлоев.

Вместе с тем администрация города напомнила жителям о необходимости соблюдения всех мер безопасности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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