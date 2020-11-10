В Назрани провели масштабную дезинфекцию города

«В борьбе с коронавирусной инфекцией самое главное — это соблюдение и следование всем правилам профилактики распространения вируса», — заявил мэр Урусхан Евлоев.

Вместе с тем администрация города напомнила жителям о необходимости соблюдения всех мер безопасности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.