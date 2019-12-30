В Назрани прошёл новогодний турнир по дзюдо среди юношей

В течение двух соревновательных дней порядка 350 юных дзюдоистов боролись за призы президента Федерации дзюдо Республики Ингушетия.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, определились победители и призёры в возрастной категории 2006-2007 г. р. «Золотые» медалисты турнира: Магомед Комурзоев, Абдул-Рахим Цолоев, Амин Ажигов, Магомед Албогачиев, Ибрагим Гиреев, Магомед Эсмурзиев, Ислам Цечоев, Магомед Муталиев и Магомед-Али Султыгов.

Вторые места заняли Ислам Чеждоев, Алаудин Картоев, Ибрагим Горчханов, Джабраил Албогачиев, Рахман Аушев, Мухамед Муталиев, Али Тебоев, Султан Костоев и Мухамед Евлоев.

Бронзовые медали у Абдул-Рахима Ахриева, Муслима Шанхоева, Тайсума, Рустама Точиева, Хизира Толдиева, Амира Цечоева, Магомеда Алгатова, Ислама Кодзоева, Расула Озиева, Мухаммеда Местоева, Мухажира Картоева, Илеза Аушева, Магомеда Оздоева, Ислама Богатырева, Рахима Батаева и Абдул-Малика Оздоева.

Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, были награждены медалями, дипломами и новогодними подарками.