В Назрани прошло первенство Ингушетии по вольной борьбе
В Назрани на базе спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе состоялось первенство Республики Ингушетия по вольной борьбе среди младших юношей до 16 лет.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам соревнований разыграли 11 комплектов медалей. Обладателями золотых медалей стали Цечоев Аюп-Хан (35 кг), Чилиев Яков (38 кг), Чаниев Шамиль (41 кг), Ахильгов Ахмед (44 кг), Тутаев Бей-Али (48 кг), Чергизов Ахмед (52 кг), Торшхоев Абдуллах (57 кг), Яндиев Магомед-Амир (62 кг), Омаров А-Малик (68 кг), Хулагов Амир (75 кг), Лолохоев Магомед (85 кг).
По итогам первенства сформировалась сборная республики, которая будет защищать свой регион на первенстве СКФО в Хасавюрте.