Антитеррор

В Назрани прошло антитеррористическое мероприятие прошло для студентов колледжа сервиса и быта

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Миннац Ингушетии провел для студентов колледжа сервиса и быта мероприятие, на котором обсудили вопросы профилактики и борьбы с терроризмом в молодежной среде, сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие религиозные деятели, представители республиканской и назрановской антитеррористических комиссий.

Студентам рассказали о действительных мотивах, побуждающих вербовщиков привлекать в ряды террористов молодежь. Учащиеся узнали, к чему может привести необдуманный шаг и склонность идти на поводу у тех, кто специально занимается подобной деятельностью.

Также речь шла о неприемлемости ослушания родителей, безответственном отношении к учебе, неуважении к старшим и отсутствии цели в жизни.

В конце встречи молодежь призвали быть бдительными, не позволять себя использовать в экстремистской деятельности. Все присутствующие получили памятки «Как не оказаться вовлеченным в террористическую деятельность», изданные по заказу Миннаца Ингушетии.

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