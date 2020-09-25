В Назрани прошло антитеррористическое мероприятие прошло для студентов колледжа сервиса и быта

В мероприятии приняли участие религиозные деятели, представители республиканской и назрановской антитеррористических комиссий.

Студентам рассказали о действительных мотивах, побуждающих вербовщиков привлекать в ряды террористов молодежь. Учащиеся узнали, к чему может привести необдуманный шаг и склонность идти на поводу у тех, кто специально занимается подобной деятельностью.

Также речь шла о неприемлемости ослушания родителей, безответственном отношении к учебе, неуважении к старшим и отсутствии цели в жизни.

В конце встречи молодежь призвали быть бдительными, не позволять себя использовать в экстремистской деятельности. Все присутствующие получили памятки «Как не оказаться вовлеченным в террористическую деятельность», изданные по заказу Миннаца Ингушетии.