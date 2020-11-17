Коронавирус

В Назрани прошли рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима

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В Назрани прошли рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима, организованные сотрудниками Роспотребнадзора и ГИБДД.

Сейчас, в сезон простудных заболеваний, особенно необходимо соблюдать все меры предосторожности, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Ношение гигиенических масок, социальная дистанция, регулярное мытьё рук и дезинфекция помещений — это обязательное требование для всех жителей.

Проверке подверглись первым делом места массового скопления людей: общественный транспорт, торговые центры. Как известно, ковид легко передается при чихании и кашле. И любой человек, который находится рядом — в автобусе, магазине или на остановке, может быть переносчиком опасной инфекции. Поэтому исполнение предписаний специалистов Роспотребнадзора по коронавирусу целесообразно и очень важно. Как подчеркнули организаторы рейдов, нарушителей масочного режима ждет штраф.

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