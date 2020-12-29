В Назрани прошел семинар для библиотекарей о новшествах в статистической отчетности

В работе семинара приняли участие руководители библиотечных систем республики, заведующие методико-библиографическими отделами центральных библиотек, заведующие городскими и сельскими филиалами.

Началось мероприятие с вручения почетной грамоты Главы республики заведующей Карабулакской городской библиотекой Марине Амирхановой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Продолжая семинар, заведующая научно-методическим отделом НБРИ Сапият Сурхоева рассказала об изменениях в форме федерального статистического наблюдения, содержащего информацию о ресурсном обеспечении и результатах работы библиотек за прошедший год.

В ходе семинара участники познакомились с изменениями, которые произошли в форме государственного статистического учета, обсудили актуальные проблемы ее заполнения.

В рамках семинара были даны методические указания и рекомендации по вопросам заполнения формы федерального статистического наблюдения. Семинар сопровождался электронной презентацией на тему «Организация годовой статистической отчетности общедоступных библиотек за 2020 год», которая помогла библиотекарям глубже понять новую форму отчетности.

«Основной целью состоявшегося семинара было указать на трудности, которые могут возникнуть в ходе заполнения статистической отчетности, помочь библиотекарям избежать их и обратить внимание на новые разделы, которые появились в данной форме», — рассказала газете «Ингушетия» Сапият Сурхоева.

По ее словам, работа семинара была насыщенной и плодотворной. В ходе мероприятия сотрудники библиотек получили не только теоретические знания, но и практические навыки работы с новой формой статистической отчетности.