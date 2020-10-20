В Назрани прошел республиканский турнир по боксу памяти Муслима Падиева

В соревнованиях приняли участие юные боксеры из районов и городов Ингушетии.

По итогам соревнований определились победители в своих весовых категориях.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, победителями турнира стали: Колоев Рамазан (26 кг), Оздоев Руслан (30 кг), Хамхоев Мухаммад (32 кг), Аушев Абдула (34 кг), Боков Ислам (38 кг), Хамчиев Магомед-Башир (40 кг), Дзауров Магомед (50 кг), Арчаков Рамазан (54 кг), Измайлов Абдул-Малик (65 кг).