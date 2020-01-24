В Назрани проходит отбор участников Всероссийского фестиваля «Робофест-2020»

«Hello, robot», «робокарусель», 3D-моделирование — это часть номинаций, в которых предстоит сегодня посоревноваться юным ингушским программистам", — рассказали в Минобре.

Всего в робототехническом конкурсе принимают участие 8 команд, представленных школами региона. Все они являются победителями муниципального этапа фестиваля. На отборочном мероприятии им предстоит продемонстрировать свои навыки конструктора и программиста. Сначала модель необходимо собрать, а затем написать для нее программу.

Победитель конкурса получит возможность представлять Ингушетию на Всероссийском фестивале робототехники в Москве.