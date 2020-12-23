В Назрани подвели итоги первенства Ингушетии по вольной борьбе среди юношей до 18 лет

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, несмотря на свой юный возраст, борцы показали красивую и зрелищную борьбу, достойно представив свои спортивные школы.

Золотыми медалистами стали Илиев Абдул-Салам (42 кг, СШОР Назрань), Ахильгов Ахмед (45 кг, спортклуб «Кушт»), Джамбулатов Магомед (48 кг, Новый Редант), Тутаев Магомед-Башир (51 кг, спортклуб «Кушт»), Шакриев Акромат (55 кг, СШОР Назрань), Баркинхоев Ибрагим (60 кг, СШОР Назрань), Котиев Ибрагим (65 кг, Верхние Ачалуки), Сакалов Исмаил (71 кг, СШОР Назрань), Нальгиев Азраил (80 кг, ФОК Долаково), Лолохоев Абдула (92 кг, СШОР Назрань), Дзариев Магомед-Али (110 кг, СШОР Назрань).

Серебряные медали завоевали Баймурзиев Ибрагим (42 кг, спортклуб «Кушт»), Шакриев Абдул-Салам (45 кг, СШОР Назрань), Тамбиев Магомед (48 кг, СШОР Назрань), Яндиев Ахмед (51 кг, Инарки), Дзауров Саид (55 кг, СШОР Назрань), Картоев Хусен (60 кг, Инарки), Парчиев Рашид (65 кг, СШОР Назрань), Кузигов Магомед (71 кг, Верхние Ачалуки), Зурабов Ибрагим (80 кг, СШОР Назрань), Лолохоев Магомед (92 кг, СШОР Назрань).

Тройку лучших замкнули Льянов М-Башир (42 кг, Н. Редант), Чаниев Шамиль (42 кг, В. Ачалуки), Тутаев Бей-Али (45 кг, ФОК Троицкое), Чаниев Мустафа (45 кг, СШОР Назрань), Барахоев Ибрагим (48 кг, ФОК Малгобек), Газиков Рамазан (48 кг, ФОК Малгобек), Джандаров Хизир (51 кг, ФОК Кантышево), Бейгов Мухаммад (51 кг, СШОР Назрань), Олигов Магомед (55 кг, ФОК Кантышево), Торшхоев Абудуллах (55 кг, спортклуб «Кушт»), Албаков М-Али (60 кг, ФОК Троицкое), Салатов Абдул-Рахим (60 кг, ФОК Малгобек), Гогиев Магомед (65 кг, В. Ачалуки), Котиев Алим (65 кг, СШОР Назрань), Ажигов Джамалейл (71 кг, Гамурзиево), Кусиев Амир (71 кг, ФОК Долаково), Талдиев Саид (80 кг, Гамурзиево), Сагов Адам (92 кг, В. Ачалуки).

Первенство проводилось с целью комплектования сборной Ингушетии по вольной борьбе среди юношей, которая представит республику на первенстве СКФО.